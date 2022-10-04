В ДНР погиб курянин-контрактник Сергей Новиков

За последние дни поступило несколько сообщений о гибели курян в СВО Фото: Светлана ВОЛКОВА

При выполнении боевых задач в ходе проведения специальной военной операции на территории ДНР погиб житель Железногорского района, рядовой контрактной службы – Сергей Новиков. Об этом 4 октября сообщили в администрации региона.

- Он храбро и мужественно выполнял свой воинский долг. Приносим искренние соболезнования родным и близким Сергея. Светлая память… - сказали в Доме Советов.

Ранее стало известно о гибели сразу двух курян в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

21 сентября не стало уроженца Большесолдатского района – рядового контрактной службы Евгения Радула. Военнослужащий погиб в бою за город Купянск Харьковской области.

26 сентября в Харьковской области погиб уроженец Медвенского района Алик Мелконян. Он родился в селе Нижний Реутец, там же закончил школу. Свою жизнь решил связать с военной службой.

Ранее КП сообщала, что 30 сентября в очередной раз ВСУ была обстреляна Курская область. От минометного обстрела пострадало село Гордеевка Кореневского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Насчитали не менее 12 прилетов. К счастью, обошлось без пострадавших, однако осколки повредили окна и фасады в некоторых домах. Частично повреждена линия электропередач, дома на одной из улиц обесточены, - сказал глава региона.