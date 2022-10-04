В Курске 340 социальных учреждений подключили к отоплению

В некоторых школах и детсадах отопление дали в первую очередь Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщают теплоэнергетики ПАО «Квадра», на утро 4 октября подано тепло в 340 социальных учреждений Курска, в том числе в 88 детсадов, 81 школу и 91 лечебное учреждение.

- Централизованное подключение жилых домов к системе теплоснабжения в соответствии с утвержденными графиками начнется 5 октября, объектов коммерции и промышленности — 7 октября, - добавили в мэрии.

Как ранее сообщала КП, в городе 3 октября приступили к централизованной подаче отопления.

- Подключение социальных учреждений, жилого фонда и коммерческих объектов будет идти поэтапно в течение пяти дней в соответствии с графиками, согласованными с городской администрацией. Важное условие для подачи тепла – техническая готовность систем отопления зданий к работе в отопительном сезоне, – сообщил управляющий директор филиала "Квадра" Евгений Артемов.