В Курской области отмечено резкое снижение новых ковид-случаев

В регионе массово проводят ПЦР-тесты Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 4 октября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 145 389 подтвержденных случав заболевания коронавирусом. В том числе 206 - за минувшие сутки.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 260 человек, на ИВЛ – десять (семь – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии от ковид в регионе скончались 2512 человек. За истекшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

В управлении Роспотребнадзора по Курской области с 3 по 14 октября будет работать горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

Специалисты ведомства ответят на вопросы о том, где и как сделать прививку, о составе вакцин, о профилактике гриппа и ОРВИ, об использования медицинских масок и противоэпидемических ограничениях.