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Звезды4 октября 2022 5:40

В Курске пройдут гастроли Луганского академического театра

Зрители увидят две постановки
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Гастрольные проекты позволяют курянам познакомиться с постановками других театров

Гастрольные проекты позволяют курянам познакомиться с постановками других театров

Фото: Светлана ВОЛКОВА

17 и 18 октября в Курске пройдут гастроли Луганского академического театра имени Павла Луспекаева. На сцене Курского драматического театра им. А.С. Пушкина артисты покажут два спектакля.

Курские зрители смогут посмотреть комедию «Лес» по одноименной пьесе Александра Островского. Также артисты привезут сказ о русском человеке «Левша» по произведению Николая Лескова.

Проект участвует в программе «Пушкинская карта». Билеты уже доступны в кассе драматического театра.