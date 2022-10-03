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Происшествия3 октября 2022 18:25

В Курске на Дериглазова снова отключили свет

Электричество должны вернуть к десяти часам вечера
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА

Поступают сообщения, что на проспекте Дериглазова вновь произошло отключение электроэнергии, информирует администрация региона.

Как сообщили в комитете ЖКХ со ссылкой на АО ТЭСК, из-за перегрева газопоршневых установок произошла их остановка, соответственно отключение электроснабжения в многоквартирных домах.

- Сейчас сотрудники аварийной бригады устраняют неполадки, после чего будет произведен перезапуск, - сказали в Доме Советов.

Включение электроснабжения в многоквартирных домах по проспекту Дериглазова предварительно планируется в 22.00.