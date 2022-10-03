Курское «Динамо» начало розыгрыш Премьер-лиги с победы в Омске

Игра прошла с безоговорочным перевесом наших девушек. Фото со страницы ЖБК "Динамо" в VK.

Сегодня, 3 октября, в Омске состоялся матч первого тура регулярного чемпионата России по баскетболу среди женщин в Премьер-лиге. Местный «Нефтяник» принимал на своем паркете действующего чемпиона страны – курское «Динамо». Игра прошла с безоговорочным преимуществом наших девушек. Они выиграли все четыре четверти с общим перевесом в 31 очко – 79:48. Самыми результативными в составе гостей стали Эва Лисец (17 очков и восемь подборов), Елизавета Шабанова (14 очков) и Анна Буровая (девять очков и девять передач).

Теперь 7 октября курянки примут на своей площадке ростовский «Пересвет-ЮФУ», который в стартовом туре дома проиграл УГМК из Екатеринбурга (65:97). Начало в 19:00.