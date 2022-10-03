Пьяный курянин три раза ударил знакомого ножом

Обстоятельства преступления выясняют Фото: Архив "КП"

Следственный отдел по Центральному административному округу Курска СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство.

В региональном СУ СК рассказывают, в ночь с первого на второе октября пьяный курянин был в доме на улице Новая Бурцевка в Курске. Там из-за личной неприязни он не менее трех раз ударил ножом в грудь и в шею своего знакомого.

Раненый мужчина был своевременно доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

В настоящее время курянин задержан. Устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.