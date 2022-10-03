Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика3 октября 2022 13:21

Еще двое курян погибли в ходе спецоперации на территории Украины

Наших земляков не стало 21 и 26 сентября
Кристина ГОРБАТЕНКО
Евгений Радул погиб в Харьковской области

Евгений Радул погиб в Харьковской области

Фото: материалы пресс-служб

И снова в областной администрации сообщают трагические новости. Стало известно о гибели сразу двух курян в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

21 сентября не стало уроженца Большесолдатского района – рядового контрактной службы Евгения Радула. Военнослужащий погиб в бою за город Купянск Харьковской области.

26 сентября в Харьковской области погиб уроженец Медвенского района Алик Мелконян. Он родился в селе Нижний Реутец, там же закончил школу. Свою жизнь решил связать с военной службой.

Ранее КП сообщала, что 30 сентября в очередной раз ВСУ была обстреляна Курская область. От минометного обстрела пострадало село Гордеевка Кореневского района. Об этом у себя в соцсетях сообщил губернатор Роман Старовойт.

- Насчитали не менее 12 прилетов. К счастью, обошлось без пострадавших, однако осколки повредили окна и фасады в некоторых домах. Частично повреждена линия электропередач, дома на одной из улиц обесточены, - сказал глава региона.