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Общество3 октября 2022 12:30

В поселке Юбилейный Курской области закончили ремонт перекрестка

Укрепили обочины и установили дорожные знаки
Кристина ГОРБАТЕНКО
Общая протяженность объекта - 784 метра

Общая протяженность объекта - 784 метра

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области в поселке Юбилейный закончили капитальный ремонт перекрестка. Здесь расположен ряд крупных предприятий, в том числе асфальтобетонный завод и крупный распределительный центр. Также планируют построить еще один распредцентр.

Общая протяженность объекта составляет 784 метра. В областной администрации рассказывают, чтобы повысить безопасность дорожного движения на повороте в индустриальный парк дорожники обустроили дополнительные полосы разгона. Заезд стал удобнее для большегрузов.

Помимо этого, специалисты уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, обустроили систему водоотведения, установили дорожные знаки и сигнальные столбики.