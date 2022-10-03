В поселке Юбилейный Курской области закончили ремонт перекрестка

Общая протяженность объекта - 784 метра Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области в поселке Юбилейный закончили капитальный ремонт перекрестка. Здесь расположен ряд крупных предприятий, в том числе асфальтобетонный завод и крупный распределительный центр. Также планируют построить еще один распредцентр.

Общая протяженность объекта составляет 784 метра. В областной администрации рассказывают, чтобы повысить безопасность дорожного движения на повороте в индустриальный парк дорожники обустроили дополнительные полосы разгона. Заезд стал удобнее для большегрузов.

Помимо этого, специалисты уложили два слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, обустроили систему водоотведения, установили дорожные знаки и сигнальные столбики.