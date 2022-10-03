В Курской области в ДТП погиб мужчина

ДТП случилось на автодороге «Москва-Белгород М2». Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Авария произошла на 505 километре автодороги «Москва-Белгород М2». Как рассказывают в региональном УГИБДД, 30 сентября примерно в 17:10 автомобиль «ВАЗ-21144», под управлением 21-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Исудзу АФ», за рулем которого был 55-летний водитель.

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончался, а 19-летняя девушка-пассажир получила ранения и была доставлена в больницу.

По факту аварии проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего с 30 сентября по 2 октября в Курской области зарегистрировано семь ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла 2 октября примерно в 18:40 на улице Красный Октябрь в Курске. По предварительным данным, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиши Лансер», сбил 17-летнюю девушку-пешехода.

В результате ДТП девушка-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.