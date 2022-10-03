Под Курском нашли артснаряд

Артснаряд обнаружили в Поныровском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что вблизи хутора Майский Поныровского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 3 сентября.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном МЧС рассказывают, что был обнаружен артснаряд 75 миллиметров. Он был изъят и вывезен на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».