В Курске работает "горячая линия" по оказанию правовой помощи мобилизованным

В регионе открыты несколько "горячих линий" помощи мобилизованным и их родным Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курское отделение «Человек и Закон» запустило горячую линию для оказания правовой помощи гражданам, призванным на военную службу по частичной мобилизации, и семьям, у которых есть участники СВО, сообщает администрация региона.

Эксперты оказывают юридические услуги бесплатно для всех граждан, столкнувшихся с проблемами и вопросами правового характера, по номеру телефона: 8 (960) 680-58-29. Горячая линия работает ежедневно с 12:00 до 24:00.

Кроме того, граждане могут получить очную консультацию по адресу: г. Курск, ул. Радищева, д. 24 (цокольный этаж). Прием ведется по предварительной записи.

На базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации быта мобилизованных, сообщает администрация региона.

Обращения принимаются в региональном исполкоме Народного фронта по адресу Курск, улица Дзержинского 53, кабинеты №2 и №7 или по телефону: 8 (4712) 54-88-21, по электронной почте 46region@onf.ru.

В связи с объявлением частичной мобилизации в Курской области открыта горячая линия психологического сопровождения: 8-910-022-50-62.