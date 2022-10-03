Проект "Карта жителя Курской области" внедрят в октябре

Держатели смогут использовать карты в качестве электронного проездного Фото: Светлана ВОЛКОВА

Администрация Курской области и региональный комитет цифрового развития и связи в октябре запускают пилотный проект «Карта жителя Курской области».

- Это банковская карта национальной платежной системы «Мир», выданная любым банком-эмитентом (участником проекта), на которую могут начисляться социальные выплаты, бонусы и скидки в рамках программ лояльности торговых сетей, учреждений культуры и спорта. Также держатели смогут использовать карты в качестве электронного проездного, поддерживающего в том числе льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте, - сообщили в обладминистрации.

Планируется поэтапное внедрение проекта. Сейчас к нему подключились четыре банка. В планах – присоединение еще двух, а также одной торговой сети. Держателям карты будут доступны действующие скидки и акции ТЦ.

С 2023 года планируют внедрить проект в общественном транспорте Курска. На время переходного периода сохранятся действующие транспортные карты. Зарегистрировать карту можно на сайте карта46.рф.