Курский «Авангард» не смог забить в двух матчах подряд впервые с октября 2021 года

5 октября в Курск приедет махачкалинское «Динамо» - встреча пройдет в рамках 4-го раунда «пути регионов» Кубка страны. Фото со страницы ФК "Авангард" в VK.

Вчера, 1 октября, во встрече 14-го тура второй лиги в группе 3 курский «Авангард» встречался в Коломне с московским «Сахалинцем». Казалось, что после двух кряду осечек (3:3 с «Металлургом» и 0:1 с «Сахалином») наши парни вернутся на победную тропу. Но за 90 минут куряне не смогли организовать ни одной результативной атаки. Более того, «Авангард» не забивает в двух играх подряд впервые с октября прошлого года. Тогда после ничьей с саратовским «Соколом» (0:0) последовало поражение от «Рязани» (0:1).

После вчерашней игры лидерство в подгруппе 1 по-прежнему принадлежит брянскому «Динамо» (30 очков). Далее располагаются «Авангард» (29) и «Сахалинец» (24). Правда, у динамовцев игра в запасе. Они сыграют сегодня в Рязани. Теперь 8 октября подопечные Дениса Гершуна померятся силами в Брянске с «Динамо». А 5 октября в Курск приедет махачкалинское «Динамо» - встреча пройдет в рамках 4-го раунда «пути регионов» Кубка страны.

Что касается бомбардирской гонки, то наш Михаил Земсков продолжает удерживать единоличное лидерство – у него десять точных ударов. В ТОП-3 также входят Ренат Васиченко из «Сахалинца» и Роман Изотов из «Арсенала-2» (по семь).