В Курской области отопительный сезон стартует 3 октября

Отопительный сезон в многоквартирных домах стартует в Курской области с 3 октября. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Он отметил,что вся инфраструктура готова к тому, чтобы начать отапливать не только социальные объекты, но и жилые дома.

- Рекомендую главе города Курска и руководителям муниципальных районов подготовить и подписать завтра соответствующие документы, - добавил Старовойт. - Подключение будет проходить поэтапно.

В социальные объекты подавать тепло начали ещё 13 сентября, первым подключили областной перинатальный центр. Сейчас более 1650 объектов областного центра и районов региона уже отапливаются (школы, детские сады, поликлиники и больницы) .