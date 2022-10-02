Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 октября 2022 4:52

28-летнего курянина застрелили из охотничьего ружья

В убийстве подозревают его знакомого
Анна ГРЕБЕНКИНА

59-летнего жителя Курска подозревают в убийстве знакомого. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, ночью 30 сентября мужчина находился в доме улице Броневой. Там он поссорился со своим знакомым. Курянин взял охотничье ружье и из открытого окна выстрелил в товарища, который в этот момент стоял во дворе. От полученных ранений 28-летний потерпевший скончался.

По данным следователей, подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.