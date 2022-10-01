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Общество1 октября 2022 17:22

Курян приглашают на бесплатные курсы первой медпомощи

Записаться можно по телефону
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курс ведут профессиональные медики

Курс ведут профессиональные медики

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Два дня на базе Курской областной клинической многопрофильной больницы проходили практические занятия по первой медицинской помощи для всех желающих.

Специалисты отделения санавиации областной больницы, старшие медицинские сестры рассказали и показали, как помочь пострадавшим или себе в случае ранений, кровотечений, при обморожениях, переломах и в других угрожающих жизни и здоровью состояниях.

Инициаторы учебных занятий - волонтерские группы «За жизнь», «Кинологи и Добрые люди» и Совет ветеранов МВД.

- Курс адресован людям, желающим быть полезными в это непростое время. Мы получили большое количество отзывов с искренней благодарностью обучающихся участников курса. Бесплатные занятия помогают получить важные навыки необходимой доврачебной помощи, - рассказала волонтер Галина Пашина-Яцкая, многие годы работавшая врачом-педагогом.

Информацию о дальнейших занятиях можно получить по телефону: +7-903-872-57-35.