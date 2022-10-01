В Курске на проспекте Дериглазова дали свет

В мэрии сообщили, что авария устранена
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Как сообщили в комитете ЖКХ Курска, в многоквартирных домах на проспекте Дериглазова Курска включили свет.
Ранее КП сообщала, что 1 октября из-за технических причин возникли перебои с электроснабжением в районе проспекта Дериглазова.
По информации АО ТЭСК по техническим причинам пропало напряжение в следствие этого остановилась ТЭЦ,
1 октября днем произошло отключение горячего водоснабжения жилых домах, расположенных по улицам Майский бульвар, Студенческая, Косухина, проспекте Вячеслава Клыкова в Курске.
Как сообщили в комитете ЖКХ, причина отключения - повреждение на обводной линии трубопровода диаметром 80 миллиметров.