В Курске на проспекте Дериглазова дали свет

В мэрии сообщили, что авария устранена Фото: Светлана ВОЛКОВА

Как сообщили в комитете ЖКХ Курска, в многоквартирных домах на проспекте Дериглазова Курска включили свет.

Ранее КП сообщала, что 1 октября из-за технических причин возникли перебои с электроснабжением в районе проспекта Дериглазова.

По информации АО ТЭСК по техническим причинам пропало напряжение в следствие этого остановилась ТЭЦ,

1 октября днем произошло отключение горячего водоснабжения жилых домах, расположенных по улицам Майский бульвар, Студенческая, Косухина, проспекте Вячеслава Клыкова в Курске.

Как сообщили в комитете ЖКХ, причина отключения - повреждение на обводной линии трубопровода диаметром 80 миллиметров.