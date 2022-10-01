Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 октября 2022 16:33

Из-за аварий куряне лишились света и горячей воды

Идут ремонтные работы
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Без горячей воды остаются десятки многоэтажек

Без горячей воды остаются десятки многоэтажек

Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 октября днем произошло отключение горячего водоснабжения жилых домах, расположенных по улицам Майский бульвар, Студенческая, Косухина, проспекте Вячеслава Клыкова в Курске.

Как сообщили в комитете ЖКХ, причина отключения - повреждение на обводной линии трубопровода диаметром 80 миллиметров.

Ремонтные работы специалисты ПАО «Квадра» планируют завершить до 00.00 2 октября и подать горячую воду в многоквартирные жилые дома по этим улицам, сообщили в мэрии.

Также 1 октября из-за технических причин возникли перебои с электроснабжением в районе проспекта Дериглазова. Сейчас специалисты ведут ремонтные работы, добавили в горадминистрации.

По информации АО ТЭСК по техническим причинам пропало напряжение в следствие этого остановилась ТЭЦ, аварийная бригада работает на месте.

Как сообщили в комитете ЖКХ, в настоящий момент специалисты перезапускают газопоршневые установки.