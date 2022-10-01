Из-за аварий куряне лишились света и горячей воды

Без горячей воды остаются десятки многоэтажек Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 октября днем произошло отключение горячего водоснабжения жилых домах, расположенных по улицам Майский бульвар, Студенческая, Косухина, проспекте Вячеслава Клыкова в Курске.

Как сообщили в комитете ЖКХ, причина отключения - повреждение на обводной линии трубопровода диаметром 80 миллиметров.

Ремонтные работы специалисты ПАО «Квадра» планируют завершить до 00.00 2 октября и подать горячую воду в многоквартирные жилые дома по этим улицам, сообщили в мэрии.

Также 1 октября из-за технических причин возникли перебои с электроснабжением в районе проспекта Дериглазова. Сейчас специалисты ведут ремонтные работы, добавили в горадминистрации.

По информации АО ТЭСК по техническим причинам пропало напряжение в следствие этого остановилась ТЭЦ, аварийная бригада работает на месте.

Как сообщили в комитете ЖКХ, в настоящий момент специалисты перезапускают газопоршневые установки.