Из-за аварий куряне лишились света и горячей воды

Без горячей воды остаются десятки многоэтажек
Фото: Светлана ВОЛКОВА
1 октября днем произошло отключение горячего водоснабжения жилых домах, расположенных по улицам Майский бульвар, Студенческая, Косухина, проспекте Вячеслава Клыкова в Курске.
Как сообщили в комитете ЖКХ, причина отключения - повреждение на обводной линии трубопровода диаметром 80 миллиметров.
Ремонтные работы специалисты ПАО «Квадра» планируют завершить до 00.00 2 октября и подать горячую воду в многоквартирные жилые дома по этим улицам, сообщили в мэрии.
Также 1 октября из-за технических причин возникли перебои с электроснабжением в районе проспекта Дериглазова. Сейчас специалисты ведут ремонтные работы, добавили в горадминистрации.
По информации АО ТЭСК по техническим причинам пропало напряжение в следствие этого остановилась ТЭЦ, аварийная бригада работает на месте.
Как сообщили в комитете ЖКХ, в настоящий момент специалисты перезапускают газопоршневые установки.