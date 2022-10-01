В общегородском субботнике в Курске приняли участие 426 человек

От мусора расчистили 17 общественных территорий Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сегодня, 1 октября, в рамках Всероссийского субботника «Зеленая Россия» в Курске прошел общегородской субботник. В нем приняли участие 426 человек из городской администрации, отраслевых и территориальных органов, подведомственных учреждений и студенты.

В комитете городского хозяйства рассказали, что основном высаживали зеленые насаждения. Так, на участке автомобильной дороги на улице Бойцов 9-й дивизии появилось около 150 молодых лип и ясеня, а в урочище Солянка - 900 елей. Всего участники субботника высадили более 1180 деревьев.

От мусора расчистили 17 общественных территорий, всего собрали 46,2 кубометров мусора. Так, привели в порядок лесной массив в микрорайоне Волокно и береговую линию Стрелецкого озера.