Под Курском горел жилой дом

Причину пожара выясняют Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 1 октября в 08:30. В поселке Конышевка Конышевского района горел дом.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По прибытии огнеборцы начали незамедлительно тушить пожар. Возгорание было локализовано в 08:35, справиться с огнем удалось в 08:37. Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники.

- В жилом деревянном доме горел диван на площади шесть квадратных метров. В результате возгорания стены имеют термические повреждения по всей площади комнаты. Ущерб и причину пожара выясняют, - говорят в региональном МЧС.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».