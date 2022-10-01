Еще 577 курян заболели коронавирусом

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

Заболеваемость коронавирусом в регионе остается высокой. Так, по данным оперштаба на 1 октября, в Курской области COVID-19 заразились еще 577 курян. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 144 197 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 266 человек, на ИВЛ – 13 (9 – инвазивная, 4 – неинвазивная).

По оперативным данным, на сегодняшний день скончались 2511 человек. За минувшие сутки новые подтвержденные случаи смерти от COVID-19 не зарегистрированы.

В Курской области продолжается вакцинация от коронавируса. Недавно в регион поступило 54 тысячи насадок для назальной вакцинации «Спутником V». Прививочные пункты работают в поликлиниках, центральных районных больницах и торговом комплексе «МегаГРИНН». С собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним, в Курской области одной из первых в стране для вакцинации от коронавируса стали использовать атомайзеры (насадки для назального применения).