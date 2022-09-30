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Спорт30 сентября 2022 20:48

Курянин Вадим Смазной выиграл первенство России по греко-римской борьбе

Турнир среди глухих спортсменов финишировал во Владимире
Алексей СЕРГУНИН
Вадим Смазной (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

Вадим Смазной (в центре). Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В соревнованиях принимали участие юноши до 18 лет из шести регионов страны. Золотую медаль завоевал воспитанник ОСШОР курянин Вадим Смазной. Наш земляк победил в весовой категории до 71 кг и выполнил норматив кандидата в мастера спорта России. Поздравляем парня и его тренера Сергея Червякова.

Как сообщалось ранее, в Курске создана детская баскетбольная лига.

Тем временем, баскетболистки курского «Динамо» встретились с вице-губернатором Карамышевым. Уже 3 октября чемпионки России сыграют в Омске. А курские рапиристы везут две награды из Краснодарского края.