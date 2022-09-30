5 октября в Курской области проверят систему оповещения населения

Проверка состоится в 10:40 Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

5 октября в 10:40 в Курской области проведут плановую комплексную проверку готовности систем оповещения населения.

- Проверка пройдет с последующим замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов в 10:43 до одной минуты, - сообщают в областной администрации.

Аналогичные проверки систем оповещения на региональных и муниципальных уровнях 5 октября пройдут по всей стране.

Такие мероприятия проводят ежегодно. В комитете региональной безопасности просят жителей региона отнестись к происходящему спокойно и с пониманием.