5 октября в Курской области проверят систему оповещения населения

Проверка состоится в 10:40
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
5 октября в 10:40 в Курской области проведут плановую комплексную проверку готовности систем оповещения населения.
- Проверка пройдет с последующим замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов в 10:43 до одной минуты, - сообщают в областной администрации.
Аналогичные проверки систем оповещения на региональных и муниципальных уровнях 5 октября пройдут по всей стране.
Такие мероприятия проводят ежегодно. В комитете региональной безопасности просят жителей региона отнестись к происходящему спокойно и с пониманием.