В Курской области пройдет ряд мероприятий, посвященный Международному дню пожилых людей

В образовательных учреждениях состоятся тематические классные часы и вечера Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

1 октября во всем мире отмечается Международный день пожилых людей. Специально этому празднику в Курской области традиционно будет посвящена декада.

Как сообщают в областном комитете социального обеспечения, материнства и детства, во всех муниципальных районах и городских округах региона состоятся праздничные мероприятия: благотворительные концерты, выставки, тематические кинопоказы, литературные вечера, спортивные мероприятия.

Так, для участников социального проекта «Курское долголетие» 1 октября организуют экскурсию в усадьбу А.А. Фета.

В образовательных учреждениях региона состоятся тематические классные часы и вечера. Специалисты здравоохранения проведут дополнительные осмотры пожилых курян на дому.

Также куряне «серебряного» возраста смогут бесплатно посетить Курский музей археологии, а в Курской государственной филармонии 4 октября пройдет благотворительный концерт.