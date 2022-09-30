В октябре изменится расписание поездов между Курском и Воронежем

Рельсовый автобус «Орлан» запустили в Курской области в феврале прошлого года Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

С октября изменится расписание движения рельсовых автобусов РА-3 «Орлан», курсирующих между Курском и Воронежем. Как сообщают в областной администрации, такие изменения были внесены по просьбам пассажиров.

Так, с 2 октября по воскресеньям между областными центрами станут ходить поезда №7120/7122 Курск – Воронеж-1. Они будут отправляться из Курска в 8:03, и прибывать в Воронеж в 11:08. В обратном направлении поезда №7121/7123 Воронеж-1 – Курск будут отправляться из Воронежа в 17:02, прибывать на станцию Курск в 20:03.

В связи с их запуском по воскресеньям отменяется курсирование пригородных поездов №7110/7108 Курск – Воронеж-1, которые сейчас отправляются из Курска в 19:11, и по понедельникам поездов №7107/7109 Воронеж-1 – Курск, которые сейчас отправляются из Воронежа в 5:31.