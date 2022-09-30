В Курской области отменен особый противопожарный режим

В случае ухудшения пожарной обстановки ограничения могут быть введены снова
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
На территории Курской области отменили особый противопожарный режим, об этом сообщили в областной администрации. Таким образом, снято ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.
Этому способствовали погодные условия, которые сохраняются в регионе длительное время. Однако в случае ухудшения пожарной обстановки ограничения могут быть введены снова.
Напомним, особый противопожарный режим действовал в Курской области с 8 июля.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа.
Курян также призывают строго соблюдать правила противопожарной безопасности в помещениях при использовании электрообогревателей и других технических устройств.
В случае пожара или возгорания следует незамедлительно сообщить об этом по единому номеру телефона вызова экстренных оперативных служб 112.