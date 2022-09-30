55-летний курянин семь раз ударил своего знакомого ножом

Раненому мужчине своевременно оказали медпомощь Фото: Архив "КП"

В отношении 55-летнего жителя Кореневского района, который подозревается в покушении на убийство, вынесен обвинительный приговор.

В региональном СУ СК рассказывают, 8 апреля пьяный мужчина был в квартире дома, расположенного на улице Микояна поселка Каучук Кореневского района. Там из-за личной неприязни он поссорился со своим знакомым. В ходе ссоры курянин взял кухонный нож и не менее семи раз ударил им мужчину в шею. После чего скрылся.

Раненому своевременно оказали медицинскую помощь.

Курянину назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строго режима.