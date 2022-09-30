В ДТП под Курском ранен подросток

Авария произошла в Медвенском районе Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Как рассказывают в региональном УГИБДД, примерно в 00:25 на 565 километре автодороги «Москва-Белгород М-2 Крым», автомобиль «Лада Веста», под управлением 67-летнего водителя, столкнулся с мотоциклом «YAMAHA», за рулем которого был 15-летний водитель.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил ранения и был доставлен в больницу. По факту аварии проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 29 сентября в Курской области зарегистрировано три ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла в Курске на улице Черняховского. По предварительным данным, примерно в 12:01 51-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», сбил 37-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения.