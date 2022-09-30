В Курске создана детская баскетбольная лига

Развитию спорта в Курске уделяют особое внимание Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курские "Русичи" организовали Детскую баскетбольную лигу. Она создана с целью воспитания игроков, которые в будущем могли бы пополнить основной состав мужской команды. Лига будет состоят из двух дивизионов. В первом выступят 13 команд, во втором – 6. В турнире примут участие дети, занимающиеся в баскетбольном клубе "Русичи", ДЮСШ Прямицыно и спортивной школе №5.

- Идея создания такой лиги в клубе была давно, но реализовать ее получилось только в этом году. Главная цель - дать возможность всем детям вне зависимости от уровня их подготовки получать постоянную игровую практику, что очень важно для развития игроков. Прототипом турнира стала мужская Открытая баскетбольная любительская лига. Благодаря ей растет мастерство игроков наших юниорских и юношеских команд, которые борются на равных с лучшими школами страны, - отметил главный тренер БК "Русичи" Сергей Ярошенко.