Подача воды пока не восстановлена полностью после аварии на подстанции в Курске

Под отключение попали жители Северо-Запада
Фото: Светлана ВОЛКОВА
После аварии на подстанции восстановлено электроснабжение в Северо-Западном районе Курска. Об этом сообщили в мэрии города.
- Через некоторое время в нормальный режим вернется и водоснабжение, которое зависит от электронасосов, - пообещали в горадминистрации
Ранее КП сообщала, что по предварительному заключению причиной перебоев электроснабжения в северо-западной части Курска стало обгорание шлейфа на линии 110 КВл.
- На подстанции проблем не выявлено, - сообщили в обладминистрации.
Авария произошла вечером 29 сентября на подстанции «Счетмаш» в Курске. В зону отключения попали жители Северо-западного района областного центра.
Кроме того, в Курске запланировано очередное отключение электричества. На этот раз без света останутся дома в двух округах. Причина – плановые работы в электрических сетях.
В Сеймском округе:
4 октября с 09-30 до 15-00: ремонт подстанции
3-я Гуторовская 4-6
Гуторовская 104-114
1-й Гуторовский перулок
3-я Гуторовская 17-23
4 октября с 09-00 до 16-00: ремонт воздушной линии
1-4-е Вольные перулки
ул. Просторная
5 октября с 09-30 до 15-00:
Менделеева 2, 2а-12б
1-й Промышленный переулок 1/2, 2/6, 3, 3а-9,
Промышленный переулок 1-19, 2-36
Присеймская 1-75, 2-76а,