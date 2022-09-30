Подача воды пока не восстановлена полностью после аварии на подстанции в Курске

Под отключение попали жители Северо-Запада Фото: Светлана ВОЛКОВА

После аварии на подстанции восстановлено электроснабжение в Северо-Западном районе Курска. Об этом сообщили в мэрии города.

- Через некоторое время в нормальный режим вернется и водоснабжение, которое зависит от электронасосов, - пообещали в горадминистрации

Ранее КП сообщала, что по предварительному заключению причиной перебоев электроснабжения в северо-западной части Курска стало обгорание шлейфа на линии 110 КВл.

- На подстанции проблем не выявлено, - сообщили в обладминистрации.

Авария произошла вечером 29 сентября на подстанции «Счетмаш» в Курске. В зону отключения попали жители Северо-западного района областного центра.

Кроме того, в Курске запланировано очередное отключение электричества. На этот раз без света останутся дома в двух округах. Причина – плановые работы в электрических сетях.

В Сеймском округе:

4 октября с 09-30 до 15-00: ремонт подстанции

3-я Гуторовская 4-6

Гуторовская 104-114

1-й Гуторовский перулок

3-я Гуторовская 17-23

4 октября с 09-00 до 16-00: ремонт воздушной линии

1-4-е Вольные перулки

ул. Просторная

5 октября с 09-30 до 15-00:

Менделеева 2, 2а-12б

1-й Промышленный переулок 1/2, 2/6, 3, 3а-9,

Промышленный переулок 1-19, 2-36

Присеймская 1-75, 2-76а,