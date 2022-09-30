От ковид умерла 84-летняя курянка

Ежедневно в регионе регистрируют новые случаи заражения Фото: Светлана ВОЛКОВА

По данным оперштаба на 30 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 143 620 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 635 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 291 человек, на ИВЛ – 13 (десять – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2511 человек. В том числе за последние сутки - женщина 84 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.