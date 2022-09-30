Мэрия Курска приостановила прием граждан

Официальная причина приостановки приема - высокая заболеваемость ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 29 сентября в администрации города приостановлен прием граждан. Это связано с сохраняющейся высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией в областном центре, сообщили в горадминистрации.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте администрации.

Жители города могут направлять обращения почтой по адресу: 305000, г. Курск, ул. Ленина, д.1.

А также через раздел онлайн-сервиса «Обращения граждан» на официальном сайте администрации города Курска (https://www.kurskadmin.ru/) или по электронному адресу: gorod@kurskadmin.ru, сказали в мэрии.

По данным оперштаба на 30 сентября с начала пандемии в Курской области всего зарегистрировано 143 620 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 635 - за последние сутки. В стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 291 человек, на ИВЛ – 13 (десять – инвазивная, трое – неинвазивная).

По оперативным данным с начала пандемии в регионе от ковид скончались 2511 человек. В том числе за последние сутки - женщина 84 лет. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.