Из-за аварии на подстанции часть Курска остается без света

Электроснабжение планируют возобновит в ближайшие часы Фото: Светлана ВОЛКОВА

По предварительному заключению причиной перебоев электроснабжения в северо-западной части Курска стало обгорание шлейфа на линии 110 КВл.

- На подстанции проблем не выявлено. Специалисты планируют возобновить подачу электроэнергии до 10 часов утра 30 сентября, - сообщили в обладминистрации.

Авария произошла вечером 29 сентября на подстанции «Счетмаш» в Курске. В зону отключения попали жители Северо-западного района областного центра.