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Происшествия30 сентября 2022 6:32

Из-за аварии на подстанции часть Курска остается без света

ЧП произошло вечером 29 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
Электроснабжение планируют возобновит в ближайшие часы

Электроснабжение планируют возобновит в ближайшие часы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По предварительному заключению причиной перебоев электроснабжения в северо-западной части Курска стало обгорание шлейфа на линии 110 КВл.

- На подстанции проблем не выявлено. Специалисты планируют возобновить подачу электроэнергии до 10 часов утра 30 сентября, - сообщили в обладминистрации.

Авария произошла вечером 29 сентября на подстанции «Счетмаш» в Курске. В зону отключения попали жители Северо-западного района областного центра.