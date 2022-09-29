В Курской области расширили понятие многодетной семьи

Многодетными также будут считаться семьи, где есть студенты-очники в возрасте до 23 лет Фото: Светлана ВОЛКОВА

На 14-м заседании Курской областной Думы седьмого созыва, которое прошло 29 сентября, парламентарии утвердили большой пакет поправок в свод законов региона – почти 80 % всех проектов, внесенных в повестку. Это связано с новой редакцией Устава Курской области и изменениями в федеральном законодательстве.

Наиболее социально значимые изменения, за которые проголосовали депутаты сегодня, касаются сферы образования, здравоохранения и поддержки семей с детьми. Например, губернатор Курской области предложил расширить понятие «многодетная семья». Таковой отныне признается семья, в которой есть трое и более детей в возрасте до 18 лет, а также детей в возрасте до 23 лет, если они обучаются по очной форме обучения - за исключением организаций дополнительного образования. Таким образом, число семей, которые будут получать социальные выплаты и другие формы поддержки, увеличится.

Также вырастет число семей, получающих областной материнский капитал. Выплату в 107 тысяч рублей родители смогут получить при рождении или усыновлении не только третьего, но и каждого последующего ребенка.

Кроме того, теперь многодетные семьи могут отказаться от положенного им земельного участка и взять вместо него денежную компенсацию в размере 200 тысяч рублей. Эти средства можно будет направить на улучшение жилищных условий. Право на выбор начнет действовать с 1 января 2023 года.

Кроме того, депутаты поддержали инициативу главы региона об установлении Дня многодетной семьи в Курской области. Он будет отмечаться 30 сентября, в день памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Выплаты в три тысячи рублей теперь смогут получать все педагогические работники сельской местности, вышедшие на пенсию. Региональный закон о замене фактической оплаты расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг денежной компенсацией был принят в конце прошлого года. Но в силу ряда причин не все пользовались данной мерой социальной поддержки, утонили в облДуме. Депутаты регионального парламента разработали поправки, по которым выплата положена всем пенсионерам этой категории.