Под Курском нашли минометную мину

Мину обнаружили в Тимском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о том, что вблизи деревни Пахонок Тимского района нашли ВОП времен Великой Отечественной войны, поступило в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 29 сентября.

На место обнаружения выезжали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

В региональном МЧС сообщили, что обнаружена была минометная мина 50 миллиметров. Она была изъята и вывезена на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Главное управление напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112».