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Общество29 сентября 2022 14:06

В Железногорске Курской области заканчивают второй этап благоустройства сквера Воинской Славы

Работы на объекте начались в 2021 году
Кристина ГОРБАТЕНКО
За два года на реализацию проекта потратили более 45 миллионов рублей

За два года на реализацию проекта потратили более 45 миллионов рублей

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Железногорске продолжают благоустраивать сквер Воинской Славы и участок центральной городской площади. Площадь территории составляет 3,1 гектара.

Работы на объекте начались в 2021 году. На первом этапе выполнили полную реконструкцию территории сквера, расширили основные пешеходные маршруты, организовали просторную площадь перед памятной стелой «Слава защитникам Отечества» для проведения тематических мероприятий.

В этом году выполнили работы по облицовке ступеней входных групп гранитной плитой, смонтировали инсталляции (свадебные кольца, свадебная пергола, переход), сделали их подсветку.

В областной администрации сообщают, что до конца сентября специалисты закончат отделку навесов и клумб, установят лавки и урны. В ближайшее время начнется дополнительное озеленение территории.

За два года на реализацию проекта потратили более 45 миллионов рублей.

В 2023 году планируют установить сухой фонтан, зону отдыха и детскую игровую площадку.