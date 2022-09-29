В Железногорске Курской области заканчивают второй этап благоустройства сквера Воинской Славы

За два года на реализацию проекта потратили более 45 миллионов рублей Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Железногорске продолжают благоустраивать сквер Воинской Славы и участок центральной городской площади. Площадь территории составляет 3,1 гектара.

Работы на объекте начались в 2021 году. На первом этапе выполнили полную реконструкцию территории сквера, расширили основные пешеходные маршруты, организовали просторную площадь перед памятной стелой «Слава защитникам Отечества» для проведения тематических мероприятий.

В этом году выполнили работы по облицовке ступеней входных групп гранитной плитой, смонтировали инсталляции (свадебные кольца, свадебная пергола, переход), сделали их подсветку.

В областной администрации сообщают, что до конца сентября специалисты закончат отделку навесов и клумб, установят лавки и урны. В ближайшее время начнется дополнительное озеленение территории.

За два года на реализацию проекта потратили более 45 миллионов рублей.

В 2023 году планируют установить сухой фонтан, зону отдыха и детскую игровую площадку.