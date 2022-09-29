В Курской области мужчина упал в пятиметровую бетонную дамбу

Курянин с травмами был госпитализирован в больницу Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Сообщение о ЧП в деревне Любомировка Вышнедеревенского сельского совета поступило в службу спасения «112» Льговского района ночью 28 сентября.

В региональном МЧС рассказывают, 62-летний мужчина оступился на сырой дороге и упал в бетонную дамбу, высота которой порядка пяти метров. Вместе с курянином был его друг, который вызвал скорую медицинскую помощь.

Однако достать мужчину не удалось, тогда на помощь приехали пожарные. Огнеборцы спустились в дамбу со спинальным щитом и веревкой, погрузили курянина на щит и подняли наверх. Затем его донесли до автомобиля скорой помощи.

Спасательная операция продолжалась больше часа. Мужчина с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в центральную районную больницу.