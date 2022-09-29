Минобороны РФ сократило количество мобилизованных курян

В регионе продолжается частичная мобилизация Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжается частичная мобилизация. Так, утром 29 сентября из военкомата Центрального и Сеймского округа Курска отправили около сотни мобилизованных мужчин. Также продолжают вручать повестки под роспись.

- Есть случаи, когда сотрудникам военкомата просто не открывают двери, отключают домофоны. Вчера из 180 вручили десять повесток. Позавчера из 167 — 17 повесток. Я призываю граждан к сознательности, — военком Центрального и Сеймского округа Курска Игорь Ясько.

В свою очередь, в соцсетях губернатор Курской области сообщил, что Минобороны РФ сократило количество курян, подлежащих частичной мобилизации.

- Частичная мобилизация в Курской области проходит по графику. Однако по указанию Минобороны сокращено количество курян, которых необходимо призвать в ее рамках, - сказал глава региона.

О том, сколько еще мобилизованных должна отправить Курская область, военные не сообщают.