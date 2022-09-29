В Курске с 4 по 6 октября отключат свет на улицах в двух округах

В Железнодорожном округе электричество отключать не будут
Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО
В Курске запланировано очередное отключение электричества. На этот раз без света останутся дома в двух округах. Причина – плановые работы в электрических сетях.
В Сеймском округе:
4 октября с 09-30 до 15-00: ремонт подстанции
3-я Гуторовская 4-6
Гуторовская 104-114
1-й Гуторовский перулок
3-я Гуторовская 17-23
4 октября с 09-00 до 16-00: ремонт воздушной линии
1-4-е Вольные перулки
ул. Просторная
5 октября с 09-30 до 15-00:
Менделеева 2, 2а-12б
1-й Промышленный переулок 1/2, 2/6, 3, 3а-9,
Промышленный переулок 1-19, 2-36
Присеймская 1-75, 2-76а,
6 октября с 09-00 до 16-00: ремонт воздушной линии
Запрудная
Кореневская
Санаторная
Дубовая Роща
Рыльская
Лесная поляна
Сосновый бор
Беловская
Душовецкая
Песчаная
Южная
Городская (Моква)
7 октября с 09-30 до 15-00:
Гагарина 3,
Кулакова 5, 5а, 5б
Телефон для справок: 37-31-28
В Центральном округе:
С 4 по 5 октября с 09-00 до 12-00:
ул. Институтская 2-40; 1-33.
5 октября с 09-00 до 17-00:
1-й Суворовский переулок 15-41; 20-50
Бойцов 9-й Дивизии 164А-176
2-й Выгонный переулок 3-17; 4-22
Телефон для справок: 32-40-89
В Железнодорожном округе с 4 по 7 октября свет отключать не будут.
Телефон для справок: 26-32-10.