В Курске с 4 по 6 октября отключат свет на улицах в двух округах

В Железнодорожном округе электричество отключать не будут Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курске запланировано очередное отключение электричества. На этот раз без света останутся дома в двух округах. Причина – плановые работы в электрических сетях.

В Сеймском округе:

4 октября с 09-30 до 15-00: ремонт подстанции

3-я Гуторовская 4-6

Гуторовская 104-114

1-й Гуторовский перулок

3-я Гуторовская 17-23

4 октября с 09-00 до 16-00: ремонт воздушной линии

1-4-е Вольные перулки

ул. Просторная

5 октября с 09-30 до 15-00:

Менделеева 2, 2а-12б

1-й Промышленный переулок 1/2, 2/6, 3, 3а-9,

Промышленный переулок 1-19, 2-36

Присеймская 1-75, 2-76а,

6 октября с 09-00 до 16-00: ремонт воздушной линии

Запрудная

Кореневская

Санаторная

Дубовая Роща

Рыльская

Лесная поляна

Сосновый бор

Беловская

Душовецкая

Песчаная

Южная

Городская (Моква)

7 октября с 09-30 до 15-00:

Гагарина 3,

Кулакова 5, 5а, 5б

Телефон для справок: 37-31-28

В Центральном округе:

С 4 по 5 октября с 09-00 до 12-00:

ул. Институтская 2-40; 1-33.

5 октября с 09-00 до 17-00:

1-й Суворовский переулок 15-41; 20-50

Бойцов 9-й Дивизии 164А-176

2-й Выгонный переулок 3-17; 4-22

Телефон для справок: 32-40-89

В Железнодорожном округе с 4 по 7 октября свет отключать не будут.

Телефон для справок: 26-32-10.