В администрации Курской области сообщили, что "реальной эвакуации" чиновников не планируется

Эвакуация возможна только в случае введения военного положения, уточнил председатель комитета регбезопасности Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В связи с распространением фейковой информации о возможной эвакуации сотрудников органов исполнительной власти из областного центра и районов Курской области в комитете региональной безопасности прокомментировали ситуацию, - сообщает пресс-служба администрации Курской области. - По последней информации, в областной и районных администрациях есть планы эвакуации, они периодически уточняются, но реальной эвакуации не планируется. Возможны только тренировочные мероприятия в рамках проводимых штабных учений.

Учебно-тренировочные эвакуации ежегодно проходят в рамках работы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

- Принудительная эвакуация возможна только в случае введения военного положения, в других случаях эвакуировать граждан не будут. Военного положения у нас нет, – отметил председатель комитета региональной безопасности Курской области Михаил Горбунов.

29 сентября глава приграничного Рыльского района Курской области Андрей Лисман обратился к курянам:

- Уважаемые жители Рыльского района! Убедительно прошу не распространять слухи о якобы планируемой в ближайшие дни эвакуации нашего населения в Тамбов или еще куда–то! По информации руководства военной группировки российской армии на территории Рыльского района, никаких масштабных угроз для нашего района в настоящее время нет.

Днем 28 сентября жители города сообщили в соцсетях, что слышали хлопки. Губернатор Роман Старовойт заявил, что повода для беспокойства нет.