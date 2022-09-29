Пьяный курянин на «Газели» врезался в другую машину

Авария произошла в Железногорском районе Фото: Архив "КП"

Авария произошла примерно в 18:40 на втором километре автодороги «Тросна-Калиновка-Клишино-Лубошево» Железногорского района. Как рассказывают в региональном УГИБДД, пьяный 34- летний водитель, управляя автомобилем «Газ 33021» не справился с управлением и врезался в автомобиль «МАН» с полуприцепом, под управлением 59-летнего водителя.

В результате ДТП водитель « Газ 33021» получил травмы. Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

Всего 28 сентября в Курской области зарегистрировано два ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 10:45, на проспекте Хрущева Курска. По предварительным данным, автомобиль «Рено Дастер», под управлением 65-летнего водителя, столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис», за рулем которого был 48-летний водитель.

В результате ДТП водитель «Рено» получил травмы.