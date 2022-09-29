Жители курской Обояни лечатся в здании постройки 19 века

Условия медобслуживания все еще оставляют желать лучшего Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская область получит более 539 млн рублей на строительство взрослой поликлиники в Обояни. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ, соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает администрация региона.

Финансовая помощь поможет решить серьезную проблему с качеством медобслуживания жителей Обоянского района. Сейчас они лечатся в поликлинике, которая по состоянию и структуре не выдерживает никакой критики. Она расположена в 28 приспособленных помещениях постройки позапрошлого века с высоким процентом износа.

Проект нового здания уже готов. Поликлиника будет четырех этажная общей площадью почти восемь тысяч квадратных метров. В смену она сможет принимать 250 пациентов. Всего в районе проживает более 28 тысяч человек.

- Подрядчик готов выйти на объект уже в октябре, - заверили в Доме Советов. Не исключено, что возвести здание получится за год.