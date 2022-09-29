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Политика29 сентября 2022 7:36

Глава приграничного района Курской области сообщил, что эвакуация не планируется

Андрей Лисман сказал со ссылкой на военных, что сейчас масштабных угроз нет
Ольга ДАНИЛОВА
В Рыльском районе проходят учебные стрельбы

В Рыльском районе проходят учебные стрельбы

Фото: Светлана ВОЛКОВА

29 сентября глава приграничного Рыльского района Курской области Андрей Лисман обратился к курянам:

- Уважаемые жители Рыльского района! Убедительно прошу не распространять слухи о якобы планируемой в ближайшие дни эвакуации нашего населения в Тамбов или еще куда–то! По информации руководства военной группировки российской армии на территории Рыльского района, никаких масштабных угроз для нашего района в настоящее время нет.

Днем 28 сентября жители города сообщили в соцсетях, что слышали хлопки. Губернатор Роман Старовойт заявил, что повода для беспокойства нет.

- Громкие звуки, на которые обратили внимание многие пользователи в социальных сетях, связаны с работой авиации Министерства обороны. Ситуация под контролем, оснований для беспокойства нет, - сообщил глава региона.

27 сентября, примерно в 21:10 в городе также был зафиксирован громкий звук.

- Как сообщили наши военные, на большой высоте работает авиация Министерства обороны. Оснований для беспокойства нет, - сообщил в соцсетях Роман Старовойт.

- С 28 сентября по 2 октября включительно с 10.00 до 16.00 в западной части Рыльского района будут проходить учебные стрельбы российских военнослужащих. Прошу жителей не волноваться. Спасибо за понимание, - сказал глава Рыльского района Курской области Андрей Лисман.