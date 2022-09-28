Баскетболистки курского «Динамо» встретились с вице-губернатором Карамышевым

Глава региона Роман Старовойт планировал пообщаться сам, но в эти мгновения принимал участие в важном совещании. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Незадолго до старта женской баскетбольной Премьер-лиги представители курского «Динамо» встретились с заместителем губернатора Виктором Карамышевым. Глава региона Роман Старовойт планировал пообщаться сам, но в эти мгновения принимал участие в важном совещании.

- Губернатор просил передать всем привет и отметил, что вы всегда можете рассчитывать на его поддержку. Он всегда будет отстаивать интересы команды, - сообщил баскетболисткам заместитель Старовойта.

Костяк чемпионской команды, включая словенку Эву Лисец, сохранился. В новом сезоне бело-голубые постараются отстоять и Кубок страны, и победу в Премьер-лиге.

Главный тренер команды Тибо Пети отметил, что предсезонная подготовка прошла успешно. Команда провела 11 матчей, смотрелась хорошо и выполнила все поставленные задачи. Но все на свои места расставит сезон.

Для "Динамо" он стартует 3 октября в Омске. Первый домашний матч бело-голубые проведут 7 октября. В СКК приедет "Пересвет-ЮФУ", который на днях возглавил хорошо знакомый Курску Момир Тасич.