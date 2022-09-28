Под Курском в жилом доме сгорела пристройка

Во время пожара никто не пострадал Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области 28 сентября в 13:25. Горел дом на улице Карла Маркса в поселке Карла Либкнехта Курчатовского района.

На место происшествия выезжали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы. Пожар тушили 16 человек и шесть единиц техники.

По прибытии на место ЧП пожарные незамедлительно приступили к ликвидации возгорания. Пожар был локализован в 13:31, справиться с огнем удалось в 13:37.

В региональном ГУ МЧС сообщают, что в результате пожара в жилом кирпичном доме сгорела кирпичная пристройка размером 24 квадратных метров.

Во время пожара никто не пострадал. Ущерб и причину возгорания выясняют.

Главное управление напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112».