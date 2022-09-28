30 сентября на Курской АЭС пройдут пожарно-тактические учения

В учении будут задействованы порядка 30 единиц техники Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

30 сентября на территории Курской атомной электростанции пройдет плановое пожарно-тактическое учение. В нем будут задействованы более 150 человек и порядка 30 единиц техники.

Как сообщают в областной администрации, такие учения проводят ежегодно, участие в них принимают силы и средства гарнизона пожарной охраны Курской области. Они будут отрабатывать приемы противопожарного реагирования, взаимодействие пожарных со службами жизнеобеспечения и противопожарными формированиями станции.

В рамках мероприятия можно будет заметить большое количество специализированной техники, которая движется в направлениях Курск - Курчатов, Льгов - Курчатов. Курян просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к происходящему.

Добавим, действующие энергоблоки Курской АЭС во время учения будут работать в штатном режиме.