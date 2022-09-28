До конца 2022 года отремонтируют два моста через реку Рогозна в Курской области

Уже демонтировали изношенное асфальтобетонное покрытие Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В Курской области продолжается ремонт мостов через реку Рогозна в Октябрьском районе. Как сообщают в областной администрации, уже демонтировали изношенное асфальтобетонное покрытие, произвели разбор межбалочных швов, перильного и барьерного ограждений, заменили опорные части.

Позже специалисты заменят мостовое полотно, укрепят межбалочные швы, сделают лестничные сходы, отремонтируют перильное и барьерное ограждения.

На подъездах к мостам полностью заменят дорожное полотно, выполнят устройство системы водоотведения, отсыпку и укрепление конусов.

Работы проходят по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Их планируют завершить до конца 2022 года.

Помимо этого, закончили ремонт на искусственном сооружении через реку Моркость в Золотухинском районе, автомобильное движение открыто.