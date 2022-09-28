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Общество28 сентября 2022 12:32

Курский школьник стал финалистом конкурса "Ученик года-2022"

Парень победил в номинации " Патриот года"
Кристина ГОРБАТЕНКО
Финал конкурса пройдет с 10 по 15 октября в Ульяновске

Финал конкурса пройдет с 10 по 15 октября в Ульяновске

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Стали известны финалисты Всероссийского конкурса обучающихся общеобразовательных организаций «Ученик года — 2022». В их числе и наш земляк, ученик десятого класса школы № 57 Курска Владимир Терехов. Школьник одержал победу в номинации «Патриот года».

Всего в финал вышли 150 ребят из 42 регионов России, сообщают в областной администрации. Они встретятся на очном этапе с 10 по 15 октября в Ульяновске

- Конкурс позволит создать единое пространство общения и обмена опытом для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, - говорят организаторы.