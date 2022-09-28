Под Курском легковушка сбила 73-летнюю женщину

Пенсионерку доставили в больницу Фото: Архив "КП"

Как рассказывают в региональном УГИБДД, авария произошла 27 сентября в Щигровском районе примерно в 19:05. Рядом с домом № 25 по улице Октябрьской 57-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», сбил 73-летнюю женщину-пешехода.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ранения и была доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Всего 27 сентября в Курской области зарегистрировано четыре ДТП с пострадавшими. Так, еще одна авария произошла примерно в 14:25. На первом километре автодороги «Северный въезд в Курск», автомобиль «Тойота Раф 4», под управлением 35-летней женщины-водителя, столкнулся с автомобилем «Ваз-21124», за рулем которого была 27-летняя женщина.

В результате ДТП женщина-водитель автомобиля «ВАЗ», 62-летняя женщина-пассажир автомобиля «Тойота Раф 4» и шестилетняя девочка-пассажир, получили ранения и были доставлены в больницу.